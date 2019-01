Así fue la marcha en Tunja para exigir renuncia del Fiscal Martínez

Arengas, pitos, pancartas, papayera, camisetas blancas y muchas linternas, se tomaron las vías más concurridas del centro de Tunja, quien también alzó la voz en la histórica jornada nacional, y dijo: ‘Chao fiscal’.

Desde la plazoleta San Francisco hasta la sede de la Seccional de Fiscalías en Boyacá, cientos de personas donde habían jóvenes y hasta adultos mayores, le pidieron la renuncia al Fiscal Néstor Humberto Martínez, por estar involucrado con Odebrecht.

“Es que no queremos en el poder a un fiscal que le ha servido a los corruptos, y él no puede estar en ese cargo porque está deslegitimando la labor del ente acusador, la transparencia y veracidad de las instituciones del estado. Pagamos impuestos como ciudadanos pero no queremos que se los roben los corruptos, ya no más, Fiscal, lo más decente que puede hacer, es renunciar”, señaló Maryorie Ortíz, una de las promotoras de la marcha de las linternas en la capital de Boyacá.

En el plantón que se extendió durante más de 2 horas en el centro histórico de la capital de Boyacá, aseguraron quienes protestaron pacíficamente, que están cansados de las historias de corruptos en el poder.

Los ciudadanos esperan que tras las marchas, el fiscal Martínez, se aparte de su cargo, ya que consideran que no es una buena lectura para los colombianos, que la cabeza del ente acusador del País, lo ocupe una persona cuestionada por hechos de corrupción.