Las reservas de sangre en el HUS se están agotando

Ante la falta de sangre en el Hemocentro del Hospital Universitario de Santander, HUS, los mismos trabajadores de esa entidad se pusieron en la tarea de donar.

Caracol radio habló con la médico Deisy Susana Garnica Rolón quien dijo que donó “porque las plaquetas están agotadas y existe una gran necesidad para el personal que se atiende y el hecho de hacer esto es salvar una vida”.

Asimismo, las recomendaciones principales a las personas interesadas son:

- Tener entre 18 y 65 años.

- Peso mínimo 50 Kg.

- Un ayuno breve de 2 horas para donar sangre y 4 horas para donar plaquetas.

- No estar enfermo el día que acuda a la donación.

- No haber padecido Hepatitis tipo B, tipo C, VIH-SIDA, Sífilis, etc.

- No tener múltiples parejas sexuales.

El Hemocentro del Hospital Universitario es un banco público de sangre y garantiza el servicio a cualquier paciente que llegue al centro asistencial.

Las donaciones se podrán realizar en la carrera 33 #28-126, barrio La Aurora y el horario de atención es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. todos los días.