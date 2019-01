Así son las amenazas que han recibido los líderes de El Salado

Días antes de la celebración de las fiestas patronales en el corregimiento de El Salado, jurisdicción del Carmen de Bolívar en el mes de octubre, se vieron interrumpidas por una cadena que empezó a circular a través de la red social facebook con mensajes intimidantes contra los líderes sociales más representativos de la comunidad.

"El primer mensaje me lo mandaron el pasado 28 de diciembre, se refería al 31 de diciembre, me dijeron que la íbamos a pagar, los nombres de las personas que no querían en el pueblo y cosas así, refiriéndose para que sintiéramos temor, para que las personas no disfrutaran y a quitarles la tranquilidad”. Aseguró Esmeralda*.

Las amenazas de muerte empezaron a agravarse antes de terminar el 2018 con el envío de otras cadenas, esta vez los mensajes iban con los nombres de las cuatro familias más reconocidas del pueblo.

"En este último mensajes, ya se meten con las familias, y dieron a conocer los apellidos de las mismas: Torres, Ramos, Mena y Velásquez, estás son las familias que están involucradas en esto”.

Algunos líderes sociales aseguraron que las actuales amenazas se están presentando a raíz de las promesas incumplidas en el proceso de reparación colectiva.

"Nos han incumplido en muchas cosas, por ejemplo las calles están malas, la escuela en mal estado y el alcantarillado pasa rebosado", sostuvo Manuel Chamorro, presidente de la junta de acción comunal.

*Nombre cambiado para proteger su identidad.