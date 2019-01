Limitaciones están en tu mente: Caroline Quintero joven en discapacidad

En los estudios de Caracol Radio Armenia en el programa Hoy x Hoy estuvo como invitada la auxiliar contable del Sena, Caroline Quintero en compañía de su mamá abuela Rosa María Velasquez contando su historia de superación, crecimiento, lucha y como salir adelante en medio de las dificultades de su condición de discapacidad

Caroline Quintero sufre del síndrome de artrogriposis, una patología degenerativa que afecta los miembros superiores e inferiores y las articulaciones, desde el viente materno Caroline es una guerrera y ahora con 20 años busca salir adelante.

Y agregó “las limitaciones están en su mente, yo no me rindó ni desisto, mi familia ha sido fundamental en todo el proceso de tratamiento porque desde el primer momento siempre confiaron en mí y me trataron como una persona normal a pesar de mis limitaciones”

Sin embargo desde hace año y medio Caroline Quintero no ha podido conseguir empleo como auxiliar contable porque en muchos casos mi condición impide que los empleadores me contraten, más allá que tengo la experiencia de haber trabajado año y en medio en una empresa en Armenia, por eso está buscando ayuda para conseguir trabajo, los interesados pueden comunicarse al 3136019723