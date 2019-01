Viernes 11 de enero, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cafés especiales del Quindío se venden en el Silicon Valley, la meca de la tecnología en los Estados Unidos, la encargada de esta iniciativa es la empresaria colombiana María José Palacio que logró ser el puente para que pequeños caficultores colombianos vendan su producto a las tecnológicas de EE. UU

Un verdadero drama vive una madre en Armenia, su hijo de 4 meses de nacido requiere una atención especial por una grave enfermedad y ni con dos tutelas, la EPS ha brindado la atención.

Es el caso de Verónica Mata que ya no sabe qué hacer para que la EPS SOS atienda el tratamiento que requiere su pequeño que padece del mal de urea y sufre constantes convulsiones y la entidad no autoriza la remisión a una clínica especializada y la entrega de medicamentos.

Según la personera de Armenia, Juliana Victoria Ríos en el año 2018 tramitaron más de 900 tutelas contra las EPS por la mala prestación del servicio de salud sin embargo en muchos casos ni con desacato atienden a los usuarios.

8.500 estudiantes de la Universidad del Quindío terminaran el semestre académico del año 2018 a partir del próximo 21 de enero

Desde el área de admisiones de la universidad del Quindío se confirmó que los estudiantes que se vieron afectados por el paro terminarán su semestre entre el 21 de enero y el 28 de febrero del presente año, e iniciarán el primer semestre del año 2019, el 18 de marzo.

30 líderes sociales amenazados en el último año reportan la personería de Armenia, entre ellos líderes comunales, de víctimas y hasta concejales.

La personera municipal Juliana Victoria Ríos señaló que a estos líderes se les ha brindado el apoyo para atender la ruta de protección con la policía y la Unidad Nacional de Protección, sin embargo, con esta entidad se debe esperar tres meses para el estudio de riesgo

180 mil afiliados atienden la EPS Medimás en el departamento del Quindío

Herman Ortega, gerente regional de Medimás, expresó que en los últimos tres meses del año pasado logró una integración con diferentes entidades de la salud, como hospitales públicos en los municipios del Quindío y en Armenia la Clínica del Café, Clínica Central y se encuentran en proceso de negociación con la clínica La Sagrada Familia.

Sin embargo, no paran las quejas contra esta EPS; un hombre que sufre de cáncer terminal asegura que no ha podido seguir con su tratamiento porque Medimás no tiene contrato con Oncólogos de occidente.

Con el lema “Por la Defensa de Armenia” la ex defensora del pueblo del Quindío, Piedad Correal Rubiano inscribió ante la registraduría su pre candidatura a la alcaldía de Armenia

Correal Rubiano con la inscripción del movimiento significativo de ciudadanos buscará la recolección de 80mil firmas a partir del 1 de febrero.

La ex defensora manifestó que la idea es que su aspiración está alejada de partidos políticos y su hoja de vida es su mejor carta de presentación, así comienza a tomar forma la campaña política en el Quindío.

Desde el 2014 no se realizan corridas de toros en Armenia, animalistas del Quindío aseguraron que la decisión de no prestar la plaza de toros la macarena de Medellín para la temporada taurina de febrero es coherente con las políticas contra el maltrato animal

Stefanny Gómez concejal animalista de Armenia manifestó que desde hace ya cinco años en la capital del Quindío no ha temporada taurina, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

Una operación adelantada por unidades de la Dijin de la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitieron la captura de un presunto integrante del Eln en el municipio de Convención en Norte de Santander.

Se trata de Andrey Carreño quien según las autoridades pertenecería al Frente Héctor de esa organización guerrillera que delinque en la región del Catatumbo. Las autoridades aseguran que este hombre habría participado en la ubicación de una mina antipersonal que dejo mutilado al cabo primero del ejercito Edward Alfonso Ávila oriundo de la ciudad de Armenia

Ya son tres los homicidios ocurridos en el municipio de La Tebaida al sur del Quindío en lo que va del año 2019.

El último caso se presentó en pasado miércoles en la noche en el barrio La Nueva Tebaida donde fue asesinado con arma de fuego Leonardo Fabio Rojas Giraldo, de 20 años de edad.

Recordemos que el 1 de enero se registró el homicidio de Uver Andrés Flórez Rojas, de 22 años de edad, mientras que el 7 de enero se presentó el homicidio en el barrio Monterrey de Julio Fabio Quintero Alcázar.

Voceros de la barra Artillería verde del Quindío aseguran que si tenían permiso para la caravana que se llevó a cabo el pasado martes en Armenia con motivo de los 68 años del deportes Quindío.

Juan David Bermúdez “burrito” Líder de Artillería Verde en diálogo con Caracol Radio explicó que ellos si tenían permiso de la secretaria de tránsito para realizar la caravana y que cuando llegaron a los puentes de la cejita se generó un choque de algunos jóvenes con la fuerza pública y la policía utilizaron gas pimienta para disolver la situación.

El líder de la barra manifestó que desde hace varios años realizaban la caravana e incluso contaban con el acompañamiento de la policía, pero este año no fue posible y ocurrió este hecho que además dejó algunos compañeros lesionados.

Ciudadanos venezolanos en la ciudad de Armenia se oponen al nuevo mandato del presidente Maduro.

El día 10 de enero el presidente Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato presidencial hasta el año 2025, en medio del rechazo de gran parte de la comunidad venezolana.

Desde el Quindío hablamos con ciudadanos del vecino país que expresaron su rechazo ante este nuevo mandato

La alcaldía de Armenia a través del concejo municipal buscará estructurar un proyecto de acuerdo para establecer la Política Pública Pensional, que permitan desarrollar acciones en pro de su bienestar en materia de salud, educación, recreación capacitación y beneficios sociales entre otros.

Las instituciones educativas Jhon F. Kennedy del municipio de Calarcá, Santa María Goretti de Montenegro y Policarpa Salavarrieta de Quimbaya del Quindío son pioneras en Colombia en brindar educación bilingüe nacional de alta calidad.

Luto y pesar en la cultura del Quindío por el fallecimiento del ex alcalde de Montenegro y gestor cultural José Fernando Ramírez Cortés.

A las 6 de la tarde en la plaza de Bolívar de Armenia se concentrarán los ciudadanos que protestarán contra el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez donde pedirán nuevamente su renuncia por los escándalos de Odebrecht

Frente a Boyacá Chico en Tunja el 2 de febrero, el Deportes Quindío iniciará su participación en el torneo Águila de la B del 2019 con el propósito de lograr por el fin el ascenso a la Liga Águila.