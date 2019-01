Líder social denuncia que fue amenazada por su exescolta

Elizabeth Pacheco, líder de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos humanos, denunció que se siente amenazada por su exscolta, quien es un miembro de la Unidad Nacional de Protección, UNP, porque pidió su relevo al considerar que existieron irregularidades en sus servicios.

De acuerdo al relato hecho por la líder social, varias acciones realizadas por el escolta la llevaron a solicitar su cambio, esto sin generar afectaciones en su contratación.

“Este hecho me tiene preocupada, porque me siento intimidada, esta persona cuando era mi escolta estaba atento a muchas cosas distintas a velar por mi seguridad, lo cual tuve que reportar, pero ahora me genera temor por sus intimidaciones y además porque conoce muchas cosas de mis actividades y movimientos”, indicó Elizabeth Pacheco.

La líder social además recalcó que esta situación es preocupante, porque ahora no solo debe estar atenta a los temas de amenazas que en su contra y que están ligadas a su labor de liderazgo, sino que ahora le suma este nuevo hecho de intimidación.

Ante esto, se está a la espera que la UNP, emita un pronunciamiento sobre este caso que es de conocimiento de las autoridades.