'Por mensaje nos anunciaron que no se renovarían los contratos'

Diferentes repercusiones se han escuchado luego de que las directivas del Hospital Universitario San Jorge, tomaran la decisión de no renovar los contratos de 22 trabajadores de enfermería, entre auxiliares y profesionales que habrían sido "despedidos" sin justa causa el pasado 31 de diciembre, al menos esa fue la denuncia hecha por los representantes sindicales de Anthoc, que de manera pública manifestaron que tomarán acciones legales, pues al parecer las directivas del centro médico, no anunciaron de manera previa la decisión de no renovar dichos contratos.

La decisión tomó por sorpresa a los empleados, algunos que por varios años había prestado sus servicios al centro médico, al ser consultados por Caracol Radio, la mayoría aseguraron que no hablarían de manera pública hasta tanto, no hubiese una respuesta de las directivas del hospital, sin embargo una mujer, auxiliar de enfermería decidió relatar lo sucedido, pidiendo reservar su nombre.

"A través de este medio quiero elevar una queja formal en contra de los directivos del Hospital Universitario San Jorge, pues sin previo aviso he sido retirada de mis funciones que venía desempeñando como auxiliar de enfermería en diferentes servicios de la unidad hospitalaria", agregó la afectada.

Indicó que por varios años, estuvo prestado sus servicios profesionales en el centro médico y que incluso su trabajo fue reconocido por muchos usuarios, añadió que esta decisión la afectó de manera psicológica.

"No entiendo el porque se toman estas decisiones en mi contra, afectándome psicológicamente y también a mi entorno familiar. Lo que quiero con esto es que se investigue el por qué se toman decisiones, cometiendo atropellos en contra del personal que lleva mucho tiempo laborando en la planta temporal del Hospital San Jorge", finalizó.

RESPUESTA DIRECTIVAS HOSPITAL

10 días después de que se denunciara la culminación laboral de 22 empleados del Hospital Universitario San Jorge, se pronunció su gerente, aseguró que el centro médico no incurrió en ninguna masacre laboral y que por el contrario más de 90 personas fueron contratadas hasta el 30 de junio del presente año, cumpliendo los compromisos nacionales con el ministerio de salud.

Indicó Luisa María Hincapié gerente del San Jorge, que la no renovación del contrato con auxiliares médicos y profesionales, se debió a un proceso de seguimiento que realiza la entidad, culminaron sus contratos el pasado 31 de diciembre, sin incurrir en ningún conflicto. Añadió que desde el primero de enero, más de 90 personas ingresaron al San Jorge con contratos temporales.

Finalmente agregó que todos los procesos internos son transparentes y cumpliendo los parámetros de ley, por lo que invita a las autoridades a investigar si se tienen dudas de presuntas irregularidades.