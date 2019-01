EPM debe cerrar casa de máquinas o el agua se desembalsaría sin control

El ingeniero y profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, Oswaldo Ordóñez, explicó en Medellín hoy por hoy de Caracol Radio la actual contingencia que hay en el proyecto Hidroituango, con la formación de una socavación de unos 40 metros, muy cerca a la casa de máquinas.

Explicó el docente que los 700 metros cúbicos que están circulando por estos túneles fueron los que provocaron, muy seguramente, esta socavación de 40 metros y que el riesgo es que el agua siga buscando un camino y se desembalse si control.

“El agua va buscando caminos, así la casa de máquinas estuviera bien hecha no era adecuado para recibir el agua, el agua busca caminos hasta encontrar alguna falla o una fractura y empieza filtrarse por esas zonas y empieza a filtrarse por el macizo y seguramente en esas zonas entró agua a presión, indica que el agua está buscando un camino y si no se toman medidas puede provocar que parte del macizo empiece a colapsar cerca de casa de máquinas”, señaló el docente Ordóñez.

Insistió que la actual contingencia era algo que se sabía que iba a pasar, por lo que se extrañó que la casa de máquinas no fuera sellada desde el mes de diciembre.

“El agua está taladrando la roca, está comiéndose la roca, las debilidades en la roca es cuando está fractura y eso es como un taladro, por la presión, como un chuzo a la roca y corre el riesgo de que salga al otro lado y si ella encuentra otro camino puede generar que el agua se desembalse sin control y es muy crítica desde el punto de vista de ingeniería”.

Aclaró que no hay riesgo de un colapso de la montaña, pero sí de la pérdida de control del proyecto: “Sería un camino que no está preparado, es natural y si no está diseñado por el hombre no tiene control”.

Agregó que con la proximidad del cierre de la casa de máquinas, ese será el momento definitivo de saber si el proyecto es viable o no, al estimar que si los daños son superiores al 50% en la caverna, la recuperación no sería posible.