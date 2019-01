Deserción escolar en Medellín es la más baja en los últimos 14 años

La Alcaldía de Medellín afirmó que el índice de deserción escolar en esta ciudad es hoy la más baja que se tenga en los últimos 14 años, y se propone seguir reduciendo esta tasa este año a un 2,7%.

Garantizó que para ello aplicará la estrategia “en el colegio contamos con vos, que ofrece 400 mil cupos para todo el sistema educativo incluyendo el programa Buen Comienzo, que tuvo una cobertura del 80% el año pasado, con lo cual ayuda a los niños más vulnerables de la ciudad.

“Hoy reiniciamos el proceso de matrícula en la ciudad de Medellín, no hay disculpa para que ningún niño se quede sin estudiar, queremos que todas las familias en un proceso de corresponsabilidad que todavía no hayan matriculado a sus niños lo hagan, vamos a estar en las 229 sedes esperándolos desde hoy y lo que queremos es que nuestros niños no estén en las calles, no estén expuestos a femémonos de violencia, no estén trabajando ni siendo explotados”, afirmó el Secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño

Se podrá inscribir hasta el 14 de febrero, Recuerde que la educación oficial es gratuita, además cuentan con el proyecto de alimentación escolar (PAE), 37 mil tarjetas cívicas para estudiantes, tarifa especial en buses, entre otros beneficios que podrá consultar en la página www.medellín.edu.co , o llamando al número telefónico5148262, allí recibirá toda la información necesaria para que su hijo, familiar o conocido no se quede sin estudiar.