Petrocasinos “no está convencido que en la calificación del PAE en Bucaramanga hubo un error, porque la alcaldía hizo una calificación como lo ordena el pliego, pero después tomó una decisión donde aún no se saben los motivos del porque la cambiaron y nos descabezaron”, argumentó, Héctor Barrera.

Ratificó “que nosotros no somos una empresa que vende tamales a 30 mil pesos, sucia o deshonesta y no pertenecemos al grupo de Bogotá de los que mandan en todos los contratos a lo largo y ancho del país, que no permiten que gente nueva incursione en el negocio, ya que convirtieron el PAE en un industria privada”.

Precisó el representante legal de Petrocasinos que no van a demandar, ya que ellos se ganan la plática es trabajando y no acudiendo a los estrados judiciales, salvo que se sientan supremamente afectados y nunca hasta el día de hoy hemos colocado demandas contra un cliente