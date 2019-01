Reportan a un desaparecido en aguas del magdalena medio santandereano

Jorge Luis vizcaíno Ballesteros, un hombre de 39 años de edad y quien trabajaba para la Naviera Fluvial Colombiana como chef, se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 05 de enero cuando navegaba sobre un buque en aguas del río Magdalena en Santander.

Según Marylin Meléndez, exesposa del desaparecido, unos amigos que trabajaban con él la llamaron para contarle que Vizcaíno cayó a la afluente cuando quiso pasar de una balsa al buque.

“Lo que los amigos me dijeron es que el papá de mi hijo, al momento de pasarse de la lancha al buque, se pudo haber resbalado. Pero nosotros no tenemos la certeza de cómo ocurrieron los hechos pero lo que ellos si me insistieron es que él lamentablemente cayó al río Magdalena en la madrugada”, dijo Meléndez.

Sin embargo, la mujer le contó a Caracol Radio que Carlos Alberto Bueno Bellucci, el gerente de la Naviera Fluvial Colombiana, le notificó de esta desaparición nueve horas después, luego de que los amigos del desaparecido ya le hubieran comunicado.

“Lo preocupante para nosotros como familia es que el gerente de la empresa como tal se comunica con nosotros hasta las 10 de la mañana del domingo y esto es precisamente lo que a nosotros nos dio rabia, cómo nos van a decir de esta noticia tan terrible al otro día y para rematar no saben nada de él”, insistió la exesposa.

Al momento, las autoridades trabajan en la búsqueda del cuerpo o de la información que pueda esclarecer lo sucedido.