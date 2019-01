Familiares de Radamel García King pidieron que se le realicen la necropsia

Horas después del fallecimiento del exfutbolista Radamel García King, padre del futbolista Radamel Falcao García, se conoció que los familiares solicitaron que se le practicara la necropsia para determinar la real causa de la muerte.

La muerte de García King ha generado consternación debido a la forma tan repentina como se dio, debido a que este acostumbrado a ser deporte, especialmente jugar tenis, llegó hasta la Villa Deportiva en Santa Marta, allí luego de calentar inició una partida, pero se desplomó.

Personas que se encontraban en el sitio de inmediato lo trasladaron hasta la Clínica Mar Caribe, ubicada a pocos metros del escenario deportivo, donde los médicos iniciaron el proceso de reanimación que se extendió por más de cuarenta minutos, pero este no respondió.

Las versiones que surgieron con respecto a su muerte lo relacionan con un derrame cerebral, sin embargo, Alex Fernández, quien funge como abogado de la familia, indicó que la decisión que se tomó fue realizar la autopsia para tener certeza de las causas exactas de la muerte.

Familiares, amigos, periodistas y seguidores del Tigre Falcao llegaron durante la noche de ayer hasta la Clínica Mar Caribe al conocer del fallecimiento de García King, allí, en medio de la tristeza y dolor, recordaban momentos compartidos y destacaban el gran amor que tenía el exfutbolista por el deporte.

“Él me saludó, hablamos unos minutos y me dijo que quedó en encontrarse con una persona para jugar tenis, luego nos despedimos y cuando jugaba el primer set se desplomó. Yo me había marchado a la casa, pero me enteré de lo sucedido y llegué hasta la clínica, donde me enteré de esta lamentable noticia”, indicó Arturo Atencio, entrenador de divisiones inferiores y excompañero de juego de fútbol de García King.

AMOR POR EL DEPORTE

Radamel García King, tenía 61 años, desde siempre amó las actividades relacionadas con el deporte, por ello, constantemente organizaba en Santa Marta junto a sus amigos encuentros deportivos.

En su historia relacionada con el fútbol este fue jugador del Unión Magdalena, Atlético Junior, Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, así como en el Deportivo Táchira, de Venezuela.

También hizo parte del equipo colombiano que disputó el torneo de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.

Este amor por el deporte que tenía Radamel García fue inculcado a su hijo Radamel Falcao, quien se destaca a nivel internacional por su gran profesionalismo para jugar fútbol.