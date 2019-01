Alcalde de Villa del Rosario defiende proyecto del acueducto metropolitano

Próximos a que inicie la planeación y ejecución de las primeras obras del acueducto Francisco de Paula Santander en Villa del Rosario y Los Patios, un grupo de veedores ha salido en defensa de otros proyectos que a su consideración solucionarían el problema del suministro d agua para la zona metropolitana de Cúcuta.

El alcalde de Villa del Rosario Pepe Ruiz, aseguró que los 348 mil millones de pesos serán bien invertidos para beneficiar a todos los habitantes.

"Bueno sí hay unas personas que no están de acuerdo con el proyecto, pero con todo el respeto les he dicho que la única obra donde se tenga garantizados estos recursos no la hay en ningún departamento".

"Una obra donde se va a garantizar el agua a más de un millón de habitantes, eso es suficiente y quienes no están de acuerdo es porque les llega agua todos los días, las 24 horas en sus casas (...) ellos quieren el Cínera pues que busquen los recursos como sí nosotros hemos luchado durante seis años con este propósito".Señaló

La ejecución de las obras comenzarán en las próximas semanas por parte de la empresa OHL.