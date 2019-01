En un 89% disminuyó accidentalidad en las vías del Norte de Santander

Las autoridades de tránsito iniciaron con las actividades de prevención por el comienzo del plan éxodo desde hoy para este puente festivo, se estará trabajando en los cuatro ejes viales de Norte de Santander con ocho puestos de control.

El patrullero Rafael Castellanos, miembro de la seguridad vial de Norte de Santander entrega las recomendaciones para evitar sanciones.

"A la fecha y en comparación con años anteriores, hemos tenido una reducción de 89% en los accidentes de tránsito en el departamento, es una cifra importante para nosotros, ya que sólo se ha registrado un accidente de tránsito en comparación con otros meses".

"Tenemos las cinco infracciones más comunes en las vías que es estacionar en lugares no permitidos, conducir motocicletas, no portar el SOAT, no tener la revisión tecnomecánica".

Aunque la accidentalidad disminuyó considerable, las autoridades han fortalecido los planes de seguridad en las vías.