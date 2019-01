Suspenden por ocho meses al exdirector de la CAR Cundinamarca

La Procuraduría suspendió por ocho meses al exdirector general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Edgar Alfonso Bejarano Méndez, por las irregularidades en la ejecución de obras de mitigación para enfrentar el Fenómeno de la Niña en los municipios de su jurisdicción.

Las irregularidades se presentaron específicamente en tres contratos, uno celebrado entre la CAR con el Consorcio Obras Hidráulicas por $3.683 millones de pesos; otro firmado con el Consorcio Renacer por $3.683 millones de pesos y otro con el Consorcio Obras de Emergencia.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales logró establecer que los trabajos fueron deficientes y técnicamente mal realizados, específicamente en Chiquinquirá, Simijaca, Lenguazaque, Chía, Ricaurte, Nilo, Anapoima, La Mesa, La Vega, Nocaima, Utica, Villeta, Guaduas y Puerto Salgar.

La misma Contraloría advirtió en su momento al entonces director de la CAR de que las obras no estaban en óptimas condiciones, pero no se tomaron cartas en el asunto y por ello la suspensión por ocho meses.

“Se materializó entonces la vulneración de este principio, en la medida en que no obstante estar advertido el entonces Director General de la CAR, Cundinamarca, por parte de la Contraloría General de la República acerca de las irregularidades en la ejecución de los contratos, no desplegó ninguna actividad o labor de dirección o coordinación tendiente a conjurar la situación, como le correspondía hacerlo, pues contrario sensu, la entidad recibió las obras objeto de los contratos No. 505, 518 y 503 de 2011, a través de las acta de terminación a pesar de lo advertido, pues las obras presentaban un alcance técnico precario y /o insuficiente”.

Dice la Procuraduría que Bejarano violó el principio de eficacia de la función administrativa y el incumplimiento de sus deberes de dirigir y coordinar la actividad contractual de la corporación.