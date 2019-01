Municipio de Cundinamarca con la temperatura más alta del país

Debido a las condiciones secas que se han agudizado los últimos días, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) desde la Dirección Regional Alto Magdalena, recomendó la activación permanente de los Consejos Municipales de gestión del riesgo de desastres, frente al inminente riesgo de incendios forestales y los fenómenos asociados a las altas temperaturas.

Juan Carlos Escobar, director regional afirmo que Girardot esta con temperaturas de hasta 40°C “la región tiene alta probabilidad de incendios forestales, en días pasados el municipio de Jerusalén tuvo la temperatura más alta de todo el país”. Manifestó.

También se implementó un plan de recuperación de la vegetación nativa, que consiste en la plantación de 5.000 árboles en inmediaciones del municipio de Nilo.

La CAR continúa alerta al comportamiento del clima, como medida de prevención ante los riesgos que pueda traer consigo la temporada seca “hacemos un llamado a la ciudadanía para no votar las colillas de cigarrillo al pasto, no realizar ningún tipo de quema y no desperdiciar el agua”. Advirtió el director Escobar.