Declaran objetivo militar a un líder social de Caucasia

En las últimas horas, el coordinador de la Fundación Redes ONG, del municipio de Caucasia, denunció mediante su cuenta de twitter que fue declarado objetivo militar por la banda criminal Clan del Golfo que delinque en esa localidad del bajo Cauca.

El líder social, indicó que la razón por la que lo amenazan, es porque no está obedeciendo las órdenes que le manda el comandante de ese grupo, por esta razón indica que teme por su vida.

“El comandante del Clan del Golfo fue el que me llamó, me dice que es urgente porque me ha hecho varios llamados a mi oficina y me dijo que llegara a un corregimiento aquí en Caucasia que se llama Palomar y no accedí, además, nunca asistiré a reuniones con grupos ilegales de esta zona”, relató el señor Quintero.

Explicó también, que no tiene esquema de seguridad y por esta razón abandonará la subregión, para evitar ser víctima de un atentado, él o su familia. La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía y espera una solución pronta, recalcó.

Este caso de amenaza, se suma a los cuatro líderes sociales asesinados en los dos primeros días del año 2019 en Colombia.