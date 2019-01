Pasaje de Transcaribe costará $2.500 en el 2019

Transcaribe tendrá el servicio de transporte público más costoso del país. En las próximas horas, la Alcaldía de Cartagena oficializará el decreto que estipula el alza en el pasaje del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de la capital de Bolívar, para este año.

Se conoció que de acuerdo a lo firmado el pasado 31 de diciembre por el alcalde ad hoc nombrado por la Presidencia de la República, Dairo Kuhlmann Romero, la tarifa pasaría de 2.300 a 2.500 pesos, es decir un incremento de 200 pesos de acuerdo a los resultados arrojados por un estudio.

Una vez expedido el decreto, los operadores Sotramac, Transambiental y Transcaribe Operador, tendrán que hacer las debidas modificaciones en sus torniquetes para empezar a hacer el cobro con la nueva tarifa.

Dairo Kuhlmann Romero, también deberá definir las tarifas del transporte público colectivo y posibles recomendaciones al gerente de Transcaribe sobre la ejecución de los contratos de concesión.

Tras conocida la noticia, muchos cartageneros mostraron su indignación a través de redes sociales por lo que consideran un “incremento exagerado”. “Apenas me gano el mínimo, la plata no me va a alcanzar para movilizarme ya que para ir a mi trabajo y regresar a la casa me voy a gastar 5 mil pesos diarios, es decir 100 mil pesos al mes. Deberían pensar muy bien esa decisión porque va a afectar a muchos trabajadores”, aseguró Diana Ramírez, mujer que labora en el Centro Histórico.

Hasta el momento, el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, no se ha referido al respecto.