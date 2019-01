Taxistas de Manizales en desacuerdo con las nuevas tarifas del servicio

Preocupados se muestran los taxistas de Manizales por las nuevas tarifas que se aprobaron para la prestación de este servicio durante 2019, ya que les implicará trabajar a pérdida y ver seriamente disminuido su poder adquisitivo.

Jhon Jairo Grajales, uno de los líderes de la Asociación de Taxistas Unidos de Manizales, ASOTAM, explicó que la tarifa mínima se incrementó en un 2,5 por ciento, el banderazo y el costo por kilómetro 4 por ciento, mientras que no hubo aumento por carreras nocturnas ni en días festivos.

Señaló que no se trata de solicitar valores exagerados, sino que sean justas las tarifas, ya que el transporte colectivo subió en un 5 por ciento mientras que en los taxis no llega ni al 3 por ciento en promedio, lo que afecta seriamente la rentabilidad de su trabajo.

“ Una semana antes de que se decretaran las nuevas tarifas habíamos llegado a unos acuerdos con la alcaldía, pero hubo una reunión con los empresarios del transporte en la ciudad de la que no me enteré porque apenas recibí un mensaje por whatsapp el día anterior que no pude ver.

Estos valores nos llevarán a una situación económica crítica, por lo que muchos compañeros no quieren reprogramar sus taxímetros.

El alcalde Octavio Cardona se comprometió con nuestro gremio en época de campaña en 14 puntos diferentes, y solo ha cumplido escasamente con el 20 por ciento de los mismos, por lo que es urgente una reunión con él en los próximos días “ puntualizó.

Otro de los puntos que trató es el del pico y placa, sobre el cual pidió que sea definitivo y no temporal como hasta ahora, y en el que se incluya también el centro histórico de Manizales para mejorar la movilidad de la ciudad que está colapsada, así como la rentabilidad del gremio transportador.

En referencia a la piratería, dijo que esta se encuentra disparada y que los propios taxistas deben establecer operativos para controlarla, cuando es una función que corresponde a las autoridades, que no han implementado las medidas suficientes.

Anunció que el próximo martes tendrán una reunión a las 9:45 de la mañana para definir posibles movilizaciones y las peticiones que harán a la administración municipal, en el caso de una eventual reunión.