Deportista de alto rendimiento en Cúcuta a espera que EPS apruebe operación

Al inicio del 2019 se conocen nuevos casos en donde presuntamente las Eps en Cúcuta no acatan órdenes emitidas por jueces de la república, y ponen en riesgo la salud de las personas que requieren de manera urgente procedimientos quirúrgicos para salvaguardar sus vidas.

Es el caso del joven Sergio Alejandro Ballesteros Cáceres de 39 años, el cual ha participado en varias competencias deportivas de alto rendimiento como triatlones y sufrió dos infartos mientras estaba corriendo una carrera en Cúcuta.

Juliana Ballesteros Cáceres hermana de este deportista y quien reside en Estados Unidos, le dijo a Caracol Radio que desde el 13 de diciembre el juzgado falo a favor de este joven exigiendo la operación y el pago por adelantado de este procedimiento, sin embargo no se logró la intervención.

“Mi hermano tuvo un episodio cardiaco el día 4 de noviembre durante la maratón Master Run en Cúcuta, él es una persona casi vegetariana que nunca tuvo algún síntoma y además hace ejercicio de alto rendimiento, ese día tuvo dos infartos y tuvo muerte súbita durante 20 minutos, fue reanimado ahí en el sitio y después en la clínica, él estuvo en UCI por más de 20 días y Coomeva no ha querido responder ni con tutela. Ya le hemos escrito a la superintendencia para que se le pueda hacer la revascularización y la EPS no ha actuado” dijo la hermana.

Los familiares han indicado que el deportista ha estado internado en la clínica San José en donde ha recibido todos los cuidaos, sin embargo no se ha autorizado la intervención que le puede garantizar la supervivencia.

“Mi hermano si sale a la calle se puede infartar y ahí si no se salva, la EPS no responde y cada vez que mi mamá de 60 años va a preguntar a Coomeva solo le dan evasivas diciendo que esperemos por que se tienen tres días hábiles y van a actuar, pero se les creyó por que están entuleados pero ya se les cumplieron los tres días hábiles, lo que viene ahora es una orden de desacato pero al parecer ni así actuaran, estamos preocupados porque no es un medicamento u otra cosa, mi hermano se puede infartar y no lo operan” afirmó la hermana.

La mayor preocupación radica en que al inicio del año el personal de la EPS puede estar de vacaciones y se alargue aún más la aprobación de esta intervención, colocando en riesgo la vida del paciente.

La madre del joven de 39 de igual forma reside en Estados Unidos y viajo de urgencia para atender el caso, sin embargo por la demora para la aprobación de la operación esta ad portas de perder su residencia al estar acompañando a su hijo que vive solo en Cúcuta.

Caracol Radio trato de comunicarse con el gerente y funcionarios de esta EPS para conocer la versión sobre este caso, sin embargo no contestaron los teléfonos.