Menor de 13 años murió por ataque de dos Pitbull en Manrique, Medellín

La familia de Jean Michael Duque, de 13 años, esperaba recibir el año nuevo bailando en las calles del sector Brisas del Jardín en Manrique, pero una tragedia acabó con los ánimos.

Los dos perros Pitbull atacaron el menor cuando se dirigía a entregar una plancha de cabello donde su tía Janeth Montoya, a dos casas de su vivienda. Según algunos familiares, al parecer, los perros no lo identificaron porque el niño ingresó con una chomba.

La tía del menor relató la situación al medio local Telemedellín: “Cuando yo lo fui a coger los perros también se me vinieron entonces les puse la mano y me mordieron. Nosotros llevamos 9 años con esos animales, el niño estaba acostumbrado a tratar con ellos, se acostaba a ver televisión con ellos, no sé qué pasó, no me explico, para mí esto es algo inexplicable” Relató Janet Montoya.

El menor recibió múltiples heridas en la cabeza, tórax y brazos y fue trasladado al centro asistencial Piloto donde falleció.

Este hecho sucede pocos días después que una mujer de 62 años fuera atacada por otros dos perros Pitbull que le causaron la muerte en otra zona de la ciudad.