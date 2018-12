2019 inicia con plan reglamento en la cárcel de Cúcuta

Hasta el último día vigente del 2018 esperaron los trabajadores penitenciarios de la cárcel de Cúcuta el pago de los recursos por parte de la alcaldía, dineros necesarios para poder garantizar el funcionamiento del principal centro reclusorio en el oriente colombiano.

Según el sindicato del Inpec durante los años 2017 y 2018 no se han recibido recursos a pesar de firmarse los convenios, y se comienza una nueva vigencia en el 2019 en donde no se vislumbra un pago de estos recursos que han sido prometidos por la administración municipal.

Carlos Arturo Ramos Mejía secretario jurídico del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios SEUP, le dijo a Caracol Radio que esta situación se incrementa en la cárcel modelo de Cúcuta al ser la principal receptora en todo el departamento, a donde son enviados los sindicados y condenados de diversos delitos que son cometidos en otros municipios del departamento.

“El pasado viernes 28 de diciembre estuvimos hasta las 6 de la tarde en la alcaldía esperando que se diera la orden para el pago de los recursos de la vigencia 2018 pero no fue posible, lamentablemente tendremos que seguir aplicando el reglamento y no permitir el ingreso de ningún recluso, estábamos atendiendo los casos urgente y humanitarios además de reclusos de alta peligrosidad pero ahora no permitimos que entren ante este incumplimiento, son 200 millones de pesos del 2017 y 530 millones del 2018” dijo el líder sindical.

Ramos Mejía indicó que la situación se complica en las estaciones de policías y Unidades de Reacción Inmediata URI en donde permanecen recluidos estos internos, a los cuales no se les permite la entrada a la cancel de Cúcuta por la falta de pago por parte de los alcaldes.