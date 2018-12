Descontento al no realizarse el referendo revocatorio en Pamplona

Un descontento generalizado se vivió el domingo 30 de diciembre en el municipio de Pamplona al llegar la fecha establecida para el referendo revocatorio, y no tenerse ningún dispositivo establecido por la registraduría del estado civil para adelantar esta jornada electoral.

Esta decisión recordemos que se basó en la carta con número 0298 en donde se le da respuesta a la comunicación SJ108 que inicialmente se envió por la gobernación y se argumenta que “en atención al decreto con el número 001373 del 12 de diciembre en donde el gobernador de Norte de Santander modifica el decreto del 30 de noviembre y se procede a fijar nueva fecha para la revocatoria del alcalde de Pamplona…es pertinente señalar que el margen de temporalidad existente entre la fecha de la convocatoria y el día programado para los comicios resulta insuficiente para llevar a cabo los preparativos de demanda un evento eleccionario de tal índole”.

Calixto Gelvez Suarez quien es uno de los promotores del revocatorio y que recolecto firmas para este propósito, le dijo a Caracol Radio que se tenían los tiempos necesarios desde hace tres meses para poder hacer este ejercicio democrático que estaba pidiendo el pueblo pamplones para buscar la salida del cargo del mandatario Ronald Mauricio Contreras Flores.

“La revocatoria estaba para este domingo pero nos levantamos muy temprano y lamentablemente no había este ejercicio democrático, en los puntos de votación no había logística para los electores, igual vamos a seguir con la lucha por que no podemos permitir que nos pisoteen a los pamploneses, es lamentable que no se hiciera esta revocatoria y pues seguirán las demandas, vamos a mirar quienes fueron los gestores que no se realizara y en realidad creemos que eso son manos oscuras que no permitieron” dijo el promotor

Dentro de la vigencia del 2019 no se puede realizar la revocatoria al estar en el último año de gobierno el alcalde y no permitir este proceso la ley colombiana.