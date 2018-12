Los muñecos año viejo en miniatura que entrega la Policía en el Atlántico

Con el fin de evitar más casos de quemados en la temporada navideña, la policía del Atlántico hizo un llamado a la ciudadanía para que se reemplace el tradicional ‘Muñeco de Año Viejo’ por uno en miniatura.

Ante la costumbre de quemar simbólicamente un muñeco con todo aquello no nos gustó del año que termina, las autoridades emprendieron este 31 de diciembre una campaña, para que se use la versión miniatura, que no reviste mayor peligro.

Es por ello que ahora se ha popularizado la venta de muñecos de Año Viejo en miniatura; una adaptación hecha por artesanos que busca mantener viva la costumbre.

Con la prohibición de la pólvora, empezaron a aparecer los muñecos pequeños pero solo este año se está poniendo de moda.