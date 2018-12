Cada día se atienden 45 personas en el Centro de Migrantes en Bogotá

El Centro Integral de Atención al Migrante ha atendido a 722 personas en los primeros 22 días de funcionamiento, en su dese ubicada en la localidad de Teusaquillo.

Los ciudadanos que se han cercado a este Centro son provenientes de países como Venezuela, México, Guatemala, Panamá, Bolivia y Perú, con una atención de 45 personas al día en promedio.

La mayor cantidad de consultas se relacionan con el acceso a los servicios de salud, en especial para las madres gestantes, pasos para registrar a los hijos nacidos en el país y acceso a colegios y jardines infantiles; cómo obtener el Permiso Especial de Permanencia (PEP), cómo obtener visa de trabajo y refrendar sus pasaportes, procesos para solicitar asilo o refugio y mecanismos para adquirir la nacionalidad entre otros.

El Centro Integral de Atención al Migrante, ubicado en la calle 35 No 21 – 19, atiende de lunes a viernes en horario de 8 a.m. a 5 p.m., y los días sábado de 8 a.m., a 12 p.m.