Los transportadores querían más en el aumento de las tarifas

El gremio de taxistas llamó como una ‘inocentada’ al aumento en las tarifas del transporte público en el área metropolitana, así lo dijo Daniel Méndez líder del sindicato de estos vehículos amarillos en Bucaramanga.

“Solo le suben 100 pesos al alza de la tarifa, entonces hay un detrimento patrimonial y eso es un daño a la gente porque el dueño del taxi me dice que trabaje tiempo completo y él me da 90 mil pesos; luego me dice que si no me sirve, que deje las llaves ahí que se consigo otro y la mayoría de nosotros no somos los propietarios del vehículo”, señaló Méndez.

Además, el sindicalista indicó que ellos pedirían unas indemnizaciones para todos los afectados, pues su economía no es la mejor y más con la competencia de la piratería que hay actualmente en la ciudad.

De acuerdo con esto, Caracol Radio habló con Ernesto Neira, gerente de transportes Ciudad Bonita quien indicó que “no hay satisfacción”, pues ellos habían realizado un estudio relacionado con los gastos a la canasta del transporte y se había definido que a una carrera mínima, el precio total sería de 5.900 pesos.

Sin embargo, según Neira, el área metropolitana hizo un estudio que arrojó que la tarifa mencionada anteriormente era inválida.

Es así que la junta directiva del área fijo que para el 02 de enero empezarían a regir las siguientes tarifas: para los taxistas la carrera mínima quedará en $5.400, es decir un alza de 100 pesos y el costo del pasaje en los buses convencionales y de Metrolínea será de $2.450.