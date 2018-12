Carros particulares tendrán Pico y Placa en toda la ciudad de Tunja en 2019

El pico y placa para vehículos particulares, aplicaba solamente para el centro histórico de la capital boyacense.

Pero la regla cambiará para el 2019, debido a que el número de vehículos se ha incrementado en la ciudad, y la infraestructura vial no es suficiente, al igual que surge la necesidad de disminuir los índices de contaminación del aire.

Y es que en la ciudad se calculan más de 40 mil vehículos particulares, alrededor de 515 buses de servicio colectivo, y cerca de 1.100 taxis.

“Con el fin de mejorar la movilidad en Tunja y basados en estudios realizados por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad, se determinó que se ampliará la restricción de movilidad de automotores de servicio particular, de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., teniendo en cuenta el último dígito de la Placa Única Nacional”, sostuvo en Caracol Radio Jhon Alexander Herrera Benavides, secretario de Tránsito de Tunja.

Agregó que “al ampliar la zona de influencia, cubrirá la totalidad del área urbana para todos los vehículos particulares”.

Herrera añadió que esta determinación se basó “teniendo en cuenta los análisis de varios estudios de movilidad que se realizaron desde el 2012 hasta la fecha, y que dieron como resultado que se disminuirá en un 20% el flujo vehicular, lo que beneficiará al medio ambiente y además permitirá un aumento en la velocidad del 40%”.

“Esta medida empezará a regir a partir del 15 de enero y tendremos hasta el 31 del mismo mes un tiempo de sensibilización y pedagogía, y desde febrero quedará en firme la medida con las sanciones pertinentes según el Código Nacional de Tránsito”, comentó el titular de la cartera de Tránsito.

Queda excluida de la restricción establecida la infraestructura de transporte (vías y glorietas) que conforman los siguientes Corredores Principales, dentro del perímetro urbano de la ciudad de Tunja:

Corredor Longitudinal 1 (Norte-Sur): Ingreso a Tunja – Avenida Norte – Glorieta Norte. Corredor Longitudinal 2 (Sur-Norte): Ingreso a Tunja – Avenida Sur – Avenida Oriental – Glorieta Norte. Corredor Transversal 1 (Oriente-Occidente): Ingreso a Tunja – Avenida Paseo de la Gobernación – Glorieta Casa del Gobernador – Calle 32 – Glorieta Norte. Corredor Transversal 2 (Occidente-Oriente): Ingreso a Tunja – Vía Moniquirá-Tunja – Diagonal 38 – Glorieta Norte. Corredor Complementario: Ingreso a Tunja – Transversal 15 – Calle 22 – Avenida Colón – Avenida Maldonado – Glorieta Norte.

Además, se presenta una rotación en los dígitos de la restricción que existe actualmente y queda así:

Día hábil con restricción no podrán circular en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. y 7:00 p.m, dentro del perímetro urbano de la ciudad de Tunja, en los días señalados, los vehículos automotores de servicio particular con placa terminada en los números: LUNES 3 y 4; MARTES 5 y 6; MIÉRCOLES 7 y 8; JUEVES 9 y 0; VIERNES 1 y 2.