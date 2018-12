Incendio forestal amenazó varias viviendas en Girardota, Antioquia

Un incendio consumió 2 hectáreas de vegetación y amenazó con consumir varias viviendas que se encontraban a solo 10 metros de la conflagración.

Por la complejidad del lugar los socorristas tuvieron que llegar caminando hasta la vereda Matica del municipio de Girardota, norte del Valle de Aburrá.

La emergencia fue controlada a las 10:00 p.m. por el Cuerpo de Bomberos del municipio con batefuegos.

“Fue en la vereda Matica controlado a las 10:00 p.m., habían casas comprometidas pero no pasó nada, no se presentaron personas heridos. No hubo necesidad de evacuar, pero el terreno estaba muy maluco, por eso es que a nosotros después de las 6:00 p.m. nos tienen prohibido atender este tipo de emergencias” indicó el comandante Cuerpo de Bomberos de Girardota, Miguel Ángel Zuleta Álzate.

El incendio inició luego que varias personas quemaran basuras en el lugar y se les saliera de control, según manifestó el comandante del organismo de socorro.

Las autoridades recuerdan que estamos en temporada del fenómeno El Niño, lo que aumenta las probabilidades de incendios forestales y hacen un llamado a la ciudadanía a evitar cualquier actividad que pueda causar este tipo de emergencia.