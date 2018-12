Alza en tarifas del transporte generó rechazo en Bucaramanga

Los usuarios del servicio de transporte público en Bucaramanga consideraron una equivocación de las autoridades del área metropolitana haber decretado un alza en las tarifas por encima del aumento del salario mínimo. El incremento en el valor de los pasajes del sistema masivo; de los buses y busetas convencionales y taxis fue de 6.5%.

Ludwing Rojas, uno de los críticos dijo que "hoy 28 de diciembre no es una inocentada: el transporte de bus subió $150, es decir el 6.5% más que el aumento del salario mínimo de los colombianos. Feliz año para todos".

Otro de los oyentes, Hermes Hernández expresó que el problema no es el incremento sino sino el mal servicio que se presta. Puso como ejemplo lo que ocurre con una de las rutas del sistema masivo Metrolinea."La P3 de Bucarica. A veces pasan tres buses y uno no se puede subir. Entonces no es el precio sino el servicio que se presta que es muy malo".

Por redes sociales los oyentes también se manifestaron con sus opiniones. Es el caso de Leidy Robayo Arenas quien dijo que prácticamente la tarifa de transporte público quedó en $2.500 porque los transportadores no dan los vueltos.

Digan quedo en 2500 porqué eso de 2450 muchos conductores no regresan los 50, si ahora que vale 2300 y se paga con $2400 y se hacen los bobos para devolver la moneda de $100 que será de la moneda de $50.#DuroGolpeAlBolsillo#QueCosaTanInjustapic.twitter.com/VVItEwOc0W — Leidy Di (@RobayoArenas) 28 de diciembre de 2018

En contraste, Pedro Orostegui, gerente de la empresa Unitransa dijo a Caracol Radio que el incremento fue justo en atención a los valores de la canasta del transporte. "El alza es apropiada si se tiene en cuenta que con la complementariedad los usuarios solo pagarán un pasaje cuando pasen de un bus convencional a la flota del sistema Metrolinea".