Concejo de Cartagena aprueba prorroga de contrato de alumbrado público

Con nueve votos a favor en ponencia de segundo debate, el concejo aprobó el proyecto de acuerdo #140 “Por medio del cual se autoriza al NO. 9-1333889 celebrado entre el Distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias y la unión temporal Ingeniería y Suministro, Montajes y Construcciones S.A ISM S.A. Y – Electro construcciones LTDA hoy ECOSODIO S.A.S – Electro Construcciones LTDA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 1998 y se dictan otras disposiciones”

La iniciativa otorga la prórroga en tiempo y recursos al ejecutivo para que se ejecute la prestación del servicio de alumbrado público por un año más en la ciudad.

El concejal Javier Curi dijo que el Concejo nuevamente le cumple a la ciudad con esta aprobación. “Quisiera manifestar que cumplimos con la obligación de subsanar la improvisación y la falta de planeación de administraciones que tenían en su momento avanzar en cuál era la suerte de la concesión de este servicio público. Hoy estamos cumpliendo lo que dice el plan de desarrollo, que manifiesta la elaboración de unos estudios que permitieran definir el rumbo y la disposición que se tuviera para el servicio de alumbrado de la ciudad. De esta manera estamos garantizando la continuidad del servicio hasta que se tome la decisión final.”

Por su parte, el concejal Cesar Pión sugirió a la Administración tomarse este tiempo para revisar y monitorear la concesión. “Aunque no pude votar por razones personales y de salud por este proyecto. Me uno al estudio de la comisión para ratificar que la ciudad no puede quedar desprotegida. En una proposición aditiva que presenté con respecto al alumbrado, y de monitoreo para la concesión, sugerí que la administración debe revisar actos administrativos que tienen que ver con la tasa de retorno o los conceptos emitidos por las contralorías para cuando vayan a definir lo hagan con todos los argumentos para no cometer errores.”

Para cerrar, el Secretario de Hacienda, William Valderrama, agradeció al Concejo por trabajar de la mano con la Administración de Pereira Caballero. “Quiero resaltar el compromiso que ha tenido el Concejo, esto es algo que está incluido en el Plan de Desarrollo de “Primero la Gente”, pero ninguna de las administraciones interinas tuvo el interés de resolverlo, de modo que le ha correspondido a Pedrito Pereira abordar este tema con responsabilidad para aprobar este proyecto de acuerdo y que el alcalde tenga un tiempo prudente para decidir sobre el tema del alumbrado público de Cartagena. La ciudad debe estar atenta al otorgamiento de la concesión.”