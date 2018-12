¿Qué pasará con la emergencia hospitalaria de la IPS Universitaria?

Se avanza en soluciones para la IPS Universitaria sede León XIII, que afronta una grave crisis económica, por lo que con directivos de la IPS, el Superintendente de Salud Fabio Aristizábal y dos delegados para garantizar y proteger la vida y la salud de los antioqueños, están reunidos.

Actualmente esta institución tiene problemas de flujo de recursos y embargo jurídico a las cuentas del Hospitalpor las demandas.

“Vamos a mirar como sacamos a la IPS de la crisis, hay una ayuda importante que está haciendo el Gobierno Central, con el Ministro, hemos venido trabajando conjuntamente todos los días atentos a la IPS, vamos hacer una compra cartera, vamos a girar nuevos recursos, también le estamos pidiendo al Gobierno Departamental que gire unos recursos que la IPS necesita para que pueda salir adelante”, puntualizó el Superintendente.

Se espera tomar algunas medidas para que la Superintendencia permita suspender los embargos para que la IPS pueda seguir prestando los servicios normalmente, además no descartan la posibilidad de abrir nuevas cuentas.

“En urgencias estamos atendiendo trajes 1 y 2 que es la urgencia vital, no abrimos totalmente los demás servicios, porque todavía no tenemos los suficientes recursos, en una situación de normalidad no estamos”, afirmó Marta Cecilia Ramírez, Gerente de la IPS Universitaria.

La IPS que cuenta con 650 camas apenas tiene ocupadas 487, esperan que todo se normalice para este fin de semana si entran los recursos económicos, además manifestó que la clínica para sostenerse y brindar todos los servicios necesita 28 mil millones de pesos mensuales.