Excombatientes de FARC recordaron tradiciones que el conflicto evitó

La navidad del 2018, es la segunda que disfrutan los excombatientes de la antigua guerrilla FARC, después de firmado el acuerdo de la Habana. Muchas costumbres estaban por extinguirse del recuerdo, debido a que en los campamentos por motivos de seguridad no podían hacer una fiesta estruendosa.

En la zona de normalización, Juan Carlos Castañeda, de la vereda Carrizal del municipio de Remedios, en el nordeste de Antioquia, los 76 adultos que permanecen allí con 38 niños, organizaron una fiesta de aguinaldos como las que pudieran hacer cualquier familia tradicional, con la diferencia de que ellos por muchos años no pudieron disfrutarla, tampoco las novenas; tradiciones que estuvieron en riesgo de olvidarse, pero poco a poco las han ido recuperando ya con la segunda navidad que viven desarmados y en actitud de paz.

“Preparamos tamales, natilla, buñuelos y el masato; en fin todas costumbres que no se pudieron hacer en la etapa del conflicto, pero hoy celebramos que podemos estar gozando de otro mundo diferente” Luis Alberto Naranjo Castro, del equipo coordinador del ETCR Carrizal.

El exguerrillero explicó también, que aún se sienten extraños haciendo este tipo de celebraciones, en las que participan también sus familiares y el resto de la comunidad.

“Muy contentos porque esta navidad es muy diferente a las que hemos vivido años atrás y tratamos de hacerlo con la familia”, recalcó el señor Naranjo.

También insistió en que no todo es alegría, la tristeza los embarga por momentos, debido a que el gobierno nacional no les ha cumplido muchos puntos del acuerdo, pero recalcó, que ellos si cumplirán hasta el final y no volverán a empuñar las armas.