Periodista Claudia Morales fue atracada en zona rural de Circasia, Quindío

En el Quindío delincuentes armados y en moto atracaron a la periodista Claudia Morales cuando se dirigía a su vivienda en el en zona rural del municipio de Circasia.

La comunicadora a través de redes sociales relató los momentos de pánico y zozobra que vivió junto a su hija cuando dos hombres en moto la encañonaron y le dijeron que les diera todo o la mataban, los delincuentes huyeron del lugar.

Así describió a través de redes sociales, la periodista Claudia Morales como fue atracada:

A las 12:40 de la tarde de hoy, estaba con mi hija Bela llegando a nuestra casa luego de una caminata por Circasia. Nos gusta hacerlo en los tiempos libres. Pasó por nuestro lado una moto con dos hombres, nos miraron, siguieron derecho. A los dos minutos, se devolvieron. El parrillero se bajó, me agarró el brazo y dijo que soltara lo que tenía o me mataba. Todo mientras mi niña miraba. Yo llevaba una bolsita con el celular, unas llaves, una tarjeta débito y unos pocos pesos. Le rogué que no le hiciera nada a mi hija y solté todo. Corrimos tanto como nos dio el corazón hasta el condominio. Mi hija estaba aterrada, lloraba desconsolada, me decía que nunca más quería volver a pasear por la vereda. Varios amigos luego nos ayudaron. Mi esposo estaba en la librería, lo llamamos, fuimos estación de Policía.

El comandante de la policía, Coronel Luis Benavides dijo que con las cámaras de seguridad del sector estan buscando a los delincuentes, el oficial reconoció los problemas de inseguridad en la zona rural en varios municipios y por eso anunció el incremento de patrullajes