Venezolanos componen villancico a Maduro para reclamar el pernil de navidad

A pocas horas de celebrarse la navidad, en los hogares venezolanos no se servirá la tradicional cena, la escasez de los alimentos ha hecho que los extranjeros suspendan una de sus tradiciones.

Por esta razón compusieron un villancico al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el audio ha empezado a circular a través de cadenas de Whatsapp.

"Tun Tun, quién es? ... la gente del Clap, es para decirles que el pernil no va (..) Tun Tun, quién es?... la gente del Clap, es para decirles que el pernil no va".

"Nicolás Maduro les manda a decir, Nicolás Maduro les manda a decir (...) que por este año no vendrá el pernil, que por este año no vendrá el pernil (...) Tun Tun quién es?... la gente del Clap, es para decirles que el pernil no va".

Los extranjeros asegura que menos del 20% de los hogares en el vecino país, tendrán una cena este 24 de diciembre, los niveles de desnutrición siguen en aumento principalmente en la población infantil.