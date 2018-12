El lunes definirán si levantan pico y placa para motos en Bucaramanga

Tras una reunión realizada el sábado entre el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y representantes de los motociclistas se llegó a la conclusión que este lunes 24 de diciembre se decidirá si se levanta también a partir del miércoles 26 el pico y placa para motociclistas.

José Velásquez de la Veeduría Poder Motero indicó que el alcalde pidió estudiar la medida con el director de tránsito, "el alcalde no dio un no rotundo, dijo que no sabía porque se había tomado la decisión de dejar por fuera las motos, que debía haber igualdad y que necesita hablar con Germán Torres para tomar un decisión".

Cabe resaltar que a partir del miércoles se levanta la restricción del pico y placa en Bucaramanga solo para vehículos particulares. Hasta el momento tanto taxis como motociclistas seguirán con la medida.

El pico y placa volverá el lunes 14 de enero.