La IPS Universitaria de Medellín se declaró en emergencia hospitalaria

La IPS Universitaria sede Clínica León XIII, en vista de la situación de embargos de las cuentas bancarias institucionales de los cuales ha sido objeto, se declaró en emergencia hospitalaria, debido a que en este momento no tienen como garantizar los medicamentos, el oxígeno, la alimentación de los pacientes por las medidas de embargo que han tomado los jueces de la república.

Directivas de la entidad de salud explicaron que ni siquiera la cuenta maestra que es la que garantiza la atención de los pacientes está libre, se tiene cerca de 20 mil millones en procesos judiciales que deberían estar destinados a la atención de la salud de los pacientes y a los profesionales de la salud.

“Estamos en una declaratoria emergencia hospitalaria y social, dado que esta en riego la vida de 650 pacientes que tenemos en nuestra institución, sumado a 1.600 pacientes que tenemos en cada una de sus casa ya que atendemos hospitalización domiciliaria, esto tiene una implicación muy grave, el colapso de la red hospitalaria de la ciudad de Medellín y de Antioquia, esta es la empresa más grande en materia de camas hospitalarias que tiene Medellín y atendemos el 20% de las urgencias de Medellín”, afirmó Marta Cecilia Ramírez, directora general IPS Universitaria.

Los pacientes deben ser ubicados en la red hospitalaria de Medellín, ya se envió la alerta a las EPS e IPS ya que no se tiene como garantizar la atención de los pacientes

Al momento tienen 650 pacientes, 68 de estos en cuidados intensivos (ICI) y cuidados especiales (UCE), 76 en urgencias y la cancelación de 25 cirugías, pero si no hay medicamentos, ni condiciones sanitarias, especialistas, no se pueden atender estos pacientes, además la dificultad con los profesionales pues no se les ha pagado el salario de noviembre, debido a esto 3.500 trabajadores como auxiliares de enfermería no tienen como ir a trabajar.