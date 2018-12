“No sean cínicos mentirosos Iván Márquez y el Paisa”: Alcalde San Vicente

El Alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño calificó el comunicado de alias el Paisa como mentiroso y que es una cortina de humo para evadir a las autoridades. “Hay que invitar a la ciudadanía, a quien le van a creer a un delincuente que andan en huida Iván Márquez y alias el Paisa o a un alcalde institucional. No sean cínicos mentirosos y que no sigan engañando al pueblo colombiano, esa oportunidad que les dieron se acojan a ella”, indicó.

Agregó, el alcalde que no es ningún asesino de líderes sociales de San Vicente del Caguán, como se expresa en el comunicado.“La comunidad me conoce y no le va a creer a un delincuente, un bandido, como lo es alias el Paisa”, explicó.

Además le pide autoridades hacer un rastreo para encontrar a Iván Márquez y alias el Paisa.