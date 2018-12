“Estamos cumpliendo la norma”: propietarios de bares en Cartagena

Después de las reuniones sostenidas con el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira y el secretario del interior, José Carlos Puello, en donde se acordó que el horarios de bares y discotecas de la ciudad sería hasta las tres de la mañana, los propietarios de estos negocios afirmaron que han venido cumpliendo la norma a cabalidad.

“Estamos cumpliendo a cabalidad, la policía es testigo de que ellos pasan y verifican, se ha cumplido el acuerdo hasta las tres de la mañana. Tenemos quejas de los turistas porque la persona que está en Cartagena no le alcanza el tiempo para disfrutar” Juan Carlos Varela, miembro de Asocentro.

Además, revelaron que durante todo este tiempo se viene realizando un trabajo conjunto y articulado con la policía para garantizar el orden público en la ciudad.

Los propietarios de bares y discotecas, denunciaron que en la tarde de este jueves se adelantó una protesta liderada por una señora de nombre Isabella Restrepo, de la Fundación Centro Historico, en donde se señalaba que asistirían hoteleros y habitantes del centro histórico, sin embargo al consultar a las personas asistentes estas manifestaron que hacen parte del barrio Olaya Herrera.

Desde Asocentros aseguran que las personas que estaban en la protesta no los representan.

“Las personas que tengo a la vista no las distingo a ninguna como representante del centro histórico, nosotros no teníamos conocimiento de que en el día de hoy se iba a llevar a cabo, nosotros como asociación no lo organizamos, las personas que están ahí hemos hecho un acercamiento y nos hemos dado cuenta que vienen del sector de Olaya” María Teresa vergara, vicepresidenta de Asocentro.

Trabajo conjunto con autoridades

La autoridad público ambiental está ejerciendo control permanente para garantizar que no se superen los decibeles de sonido, los establecimientos comerciales del centro histórico están en su mayoría insonorizados.

Desde Asocomercios se reiteró el respeto por la autoridad, y sus directivas invitan a las autoridades a sancionar a quienes incumplan la norma.