Venezolano es expulsado por presunto riesgo a la seguridad nacional

Migración Colombia mediante comunicado oficial explico las decisiones que se adoptaron para expulsar del país al ciudadano venezolano Carlos Pino García.

Esto fue lo que se explicó frente a la decisión adoptada por la autoridad migratoria:

El Estado colombiano y protegiendo la soberanía nacional, viene adelantando el proceso de expulsión del territorio nacional del ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García.

La medida, que fue impuesta por la autoridad migratoria de forma discrecional, está basada en el Artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1067 de 2015, el cual establece; _"...el Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, o sus delegados, podrán expulsar a los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social..."_.



Es de anotar que el ciudadano en mención no goza de inmunidad diplomática ya que no se encuentra acreditado como tal ante el gobierno colombiano.



El ciudadano Carlos Manuel Pino García, en cumplimiento de las leyes migratorias colombianas, fue aprehendido y horas más tarde conducido a zona de frontera. Esta actividad fue llevada a cabo por Oficiales de Migración Colombia adscritos a la Regional Andina, quienes lo trasladaron a una sala transitoria de la autoridad migratoria colombiana.



De acuerdo a las leyes colombianas, al señor Pino García se le han respetado todos sus derechos constitucionales que incluyen la oportunidad de contactarse con las personas que consideró convenientes para exponer su situación.



La medida de expulsión del ciudadano venezolano Carlos Pino, quien no está acreditado como diplomático se cumplió en el puente internacional Simón Bolívar que comunica a Villa del Rosario con San Antonio del Táchira luego del cumplimiento de los protocolos establecidos para tal fin, al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería – SAIME, de la República Bolivariana de Venezuela.



De acuerdo con la sanción impuesta por la Regional Andina de Migración Colombia, Pino García no podrá ingresar al territorio colombiano por un periodo de diez (10) años a partir de la fecha y después de la terminación de la misma, requerirá una visa para su ingreso.

Dos funcionarios de la guardia nacional venezolana fueron los responsables de recibirlo en la zona limítrofe y conducirlo hasta San Antonio del Táchira para ser llevado a la autoridad migratoria venezolana para los trámites pertienentes.

Caracol Radio Cúcuta estuvo presente en el momento de la exulsión y esto dijo el extranjero a este medio “de mi parte puede decirle al director de Migración Colombia Cristian Krugger que se pasó de la raya, es un tamaño de abuso por parte del director haberse apropiado de algo que no le pertenece. Voy a mandar a alguien de la embajada que se apersone de Migración y le agradezco”.