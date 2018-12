Voceros en Barranco de Loba se reúnen con el gobernador de Bolívar

Líderes del municipio de Barranco de loba se reunieron con el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, para analizar la situación administrativa y de orden público que vive la población, luego de solicitar en reiteradas ocasiones la salida del alcalde (e) Mauro Martínez, acusado entre otras conductas, de falsificar un certificado de vecindad para acreditarse como habitante del pueblo.

“La reunión con el gobernador era lo que queríamos, finalmente lo logramos y presentamos cada una de las denuncias que hicimos, así que nos vamos satisfechos por el apoyo brindado”, expresó Samir Díaz, uno de los líderes.

Como resultado de este encuentro que tuvo lugar en el despacho del gobernador, voceros de la población expresaron su deseo de tener otro burgomaestre, por lo que el alcalde deberá presentar un balance para ser estudiado el camino a seguir sobre el particular

“Hay un gobierno que respalda a la comunidad de Barranco de Loba. No están solos. Desde ya le decimos al alcalde que no cuenta con nuestro respaldo, no vamos a permitir que una situación de crisis se siga extendiendo más en el municipio, a las autoridades tendrá que responderles. Lo vamos a citar para que nos explique no solo las quejas de la comunidad sino también la gestión que ha hecho en el municipio”, sostuvo Turbay.

Como fecha tentativa se tendrá el 26 de diciembre para que Martínez de la Puente exponga todas sus acciones y justifique por qué debe continuar a cargo del territorio. De acuerdo a lo que suceda la máxima autoridad en el departamento indicará lo siguiente.

La comisión del municipio sobre el Río Magdalena, agregó que la protesta pacífica continúa y que se mantendrá la toma del palacio municipal.