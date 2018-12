Tres nuevos proyectos de acuerdo tuvieron audiencia en Concejo de Cartagena

El cabildo de Cartagena, abrió nuevamente los espacios de participación, para conocer las posturas de los diferentes sectores frente a tres nuevos proyectos de acuerdo presentados por la administración de Pedrito Pereira y, que en su orden buscan incorporar recursos al presupuesto, facultades para iniciar un crédito público por 391 mil millones de pesos, para financiar el programa de inversiones del Plan de Desarrollo y la aprobación de vigencias futuras.

Más allá de la presencia del secretario de Hacienda, William Valderrama, del jefe de Presupuesto, Gustavo Martínez, de la secretaria de Infraestructura, Clara Calderón, de los funcionarios de Corvivienda, Distriseguridad, Bomberos, EPA, se destacó la alta participación de la ciudadanía, interesados en temas de ciudad, que pretende adelantar la administración en favor de las comunidades más vulneradas del Distrito

Uno de los aspectos negativos de la jornada, lo constituyó la ausencia del gerente de la ESE Cartagena de Indias, quién tiene 17 mil millones de pesos girados por el Ministerio de Salud, a través del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales- FONPET, para sanear a la entidad en materia financiera y fiscal, hecho que logró exacerbar los ánimos de los cabildantes, pues querían una explicación específica acerca de la forma y a quienes se les debía cancelar, entendiendo que los pasivos de la entidad ascienden a más de 45 mil millones de pesos.

“Pareciese que al director de la ESE Cartagena de Indias no le interesaran estos recursos, toda vez que no viene a la corporación a darle la explicación en qué van a ser invertidos estos dineros a la comunidad de Cartagena, nosotros sabemos que para hacer este saneamiento se requieren recursos por el doble de lo que le asignó el Ministerio y se pretende incorporar, pero si queremos saber cómo se priorizan los pagos y saber por qué a unos si y a otros no”, precisó, Wilson Toncel Ochoa, presidente del Concejo.

En el mismo sentido, el concejal Óscar Marín Villalba, se mostró molesto por la ausencia temporal del gerente, “el gerente de la ESE nunca ha venido a la corporación, evidenciando que no le interesan los recursos y como son recursos sin situación de fondo, que no afectan el presupuesto del Distrito, si es claro que el señor gerente tiene que venir a decirnos en que se va a gastar estos dineros, la salud es un tema delicado, todos sabemos los problemas que afronta esta entidad en materia de prestación de los servicios de baja complejidad y la mala infraestructura física de sus centros”, aseveró el cabildante conservador.

Pero la audiencia se calentó, cuando los ciudadanos inscritos comenzaron a aportar ideas y opinar acerca de las facultades que solicita el alcalde Mayor de Cartagena, Pedrito Pereira, para buscar en la banca privada un crédito por más 391 mil millones de pesos para invertir entre otros, en el mejoramiento de vivienda, la construcción de 1776 soluciones de viviendas nuevas, fortalecimiento del cuerpo de Bomberos de Cartagena y del Plan de Drenajes Pluviales de la ciudad, entre otros temas, que requiere la atención inmediata de la administración.

“Hay un crédito que desea hacer la administración de 391 mil millones de pesos, de los cuales 75 mil millones de pesos serán invertidos por Corvivienda para construcción de nuevas soluciones y no se justifica que la isla de Tierra Bomba, en especial su corregimiento, se hayan desaparecido 8 calles, con un número significativo de viviendas afectadas y no esté focalizado el corregimiento para la construcción de nuevas viviendas y que de esta manera el Distrito le da la espalda a etas comunidades afectadas”, dijo Rafael Castro, veedor de Cartagena.

Por su parte, Alejandra López, directora de Conocimiento de Incidencias de Funcicar, agregó que Funcicar celebra que se busquen maneras de gestionar mayores recursos para inversiones que necesita la ciudad, pero que considera que si se van a comprometer los recursos públicos del Distrito en términos de los próximos 10 años se deben hacer estudios rigorosos y técnico por el Concejo, porque considera que 18 días para el estudio del proyecto resulta muy poquito tiempo.

“Lo que solicitamos es que la administración pueda aportar mayor información respecto a temas muy puntuales, el proyecto de acuerdo establece una suma de ahorro operacional, que sería en último, los recursos con los que realmente cuanta el Distrito para poder asumir esta deuda, que no están debitando las pignoraciones, que en años anteriores asumieron, osea recursos que vienen del ICA, del impuesto predial, sobretasa a la gasolina que ya están comprometidos y que en el proyecto aparecen como disponibles, cuando en realidad no lo son”, aseveró, Alejandra López.

La funcionaria indicó que existe una preocupación mayúscula y que pueda ocurrir lo mismo que pasó en la administración de Dionisio Vélez, frente a la ausencia o debilidad de los estudios y diseños antes de entregarse estos recursos, “vemos que se planea entregar recursos a Distriseguridad para la construcción de una estación de bomberos, cosa que celebramos, pro no se cuentan con los diseños, ni con los estudios, que en ultimas es la que nos brinda la ingeniería de detalle, las cantidades de obra contratada y es la que le permite al Estado saber cuánto se va a gastar”, subrayó, la directora de Conocimiento de Incidencias de Funcicar.

Hablan los concejales.

“Encontramos muchas versiones, algunos están de acuerdo y otros no, en lo particular yo estoy de acuerdo con el proyecto que cursa en la corporación, eso no quiere decir que mi voto sea positivo o negativo, pero considero que la ciudad necesita obras con urgencia y no se puede perder más tiempo, el alcalde ha sido un tipo osado y ha presentado un proyecto de acuerdo que va en beneficio de los más vulnerados, todo el mundo sabe que hace falta el Plan de Drenajes Pluviales, fortalecer el cuerpo de bomberos y que son actuaciones que no dan espera”, aseveró Rodrigo Reyes Pereira.

Por su parte el cabildante por el partido de la U, César Augusto Pión González, aseveró que este tipo de audiencias programadas por el Concejo, son consideradas de orden técnico, para que la comunidad pueda exponer sus ideas, pueda soportar jurídica, constitucional o técnicamente sus aportes, “las audiencias se han confundido, se han personalizado, se hacen con supuestos, se hacen con generalidades, se hacen en un ambiente de oportunismo, que no permite que esto se desarrolle”, aseveró Pión.

“Yo colocaba de ejemplo a FUNCICAR que hizo una exposición muy académica, muy técnica, mostró que hay unos errores que valen la pena revisar, le he pedido a la mesa directiva que analice para las próximas audiencias, que sea por escrito y que los participantes se ciñan legalmente a lo que está por escrito y que nosotros nos reservemos el derecho de admisión.