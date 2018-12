Una semana como Rappitendero en Bogotá

Día 1

¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Manejar tu tiempo y ganar dinero?

Respondiendo positivamente a estas preguntas es como miles de personas en los últimos tres años se han vinculado a la aplicación de domicilios Rappi.

Entrar es relativamente fácil pero quise probarlo en carne propia.

Después de escribir en Google “quiero entrar a Rappi” aparece un link donde se puede hacer la vinculación como Rappi tendero.

Hay que hacer un test de 20 preguntas, subir la foto por ambos lados de la cédula e informar si se va a utilizar bicicleta o moto para hacer los domicilios.

Después de estas pruebas envían un correo para llegar a la sede principal de Rappi en Bogotá ubicada en el barrio Polo, en la carrera 23 con calle 82.

Allí todos los días hay filas porque están las personas que quieren ingresar a trabajar con la aplicación, están quienes llevan devoluciones de pedidos cancelados y los que tienen alguna queja o reclamo.

Actualmente hay más de 151.000 Rappi tenderos afiliados y alrededor de 50.000 permanecen activos sólo en Bogotá.

Todos los días desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, cada hora hay capacitaciones, allí un hombre explica cómo utilizar la aplicación. Lo más evidente de entrada es que la mayoría de personas que están ahí son venezolanas. Ellos para vincularse tienen que presentar su pasaporte y su permiso especial de permanencia en el país.

Durante la capacitación un hombre joven (capacitador) explica cómo funciona la aplicación, como conseguir los domicilios y cómo ganar dinero.

Cuando se le pregunta qué sucede en caso de accidente, dice que “tenemos que remitirnos a las preguntas del test donde en un aparte se ofrece una póliza de seguro”, insiste en que “esto es parecido a un contrato por prestación de servicios”. Explican los niveles que tiene la aplicación.

La mayoría de Rappi tenderos tienen salud subsidiada o no tienen porque prefieren quedarse con el dinero que ganan para no pagar EPS.

Día 2

En mi caso particular no pude activar la aplicación porque no funciona para IOS (Apple) sólo funciona en Android por lo que tuve que conseguir otro celular y regresar al día siguiente, volver hacer la fila y pedir la activación.

Para comenzar a trabajar hay que tener como mínimo una prenda de Rappi, la mayoría compra la maleta pequeña que vale $23.000 o la grande que cuesta $90.000.