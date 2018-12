Lanzan campaña para evitar emergencias en temporada turística de Cartagena

Adoptando la política nacional ‘El Riesgo no se va de vacaciones’, la Oficina de Gestión del Riesgo y Atención del Desastre del Distrito de Cartagena, puso en marcha una amplia campaña de sensibilización tanto de los habitantes de la ciudad como en los miles de visitantes que por esta época disfrutan de sus vacaciones, a fin de evitar que se presenten situaciones que puedan generar algún tipo de emergencias que atenten contra la vida de las personas.

Laura Mendoza, directora de la Oficina de Prevención del Riesgo y el Desastre de la Alcaldía Distrital, señaló que Cartagena es una de las ciudades que tienen mayor propensión en esta época a generar emergencias, por lo cual se tomó esta campaña para tratar de prevenir que sucedan.

“Estamos insistiéndoles a la gente en el no uso de la pólvora, ya que no solamente está prohibida, sino que se constituye en un factor de riesgo altísimo para la salud de nuestros niños. No debemos permitir que ellos manipulen artefactos pirotécnicos, por cuanto pueden quemarse o afectar su salud de manera grave”, señaló Mendoza.

La funcionaria dijo que otro de los frentes en los cuales se trabaja es en la prevención de accidentes en las carreteras, ya que en esta época muchas personas salen de vacaciones y viajan por tierra a diferentes puntos del país.

“Debemos atender las recomendaciones de las autoridades de tránsito, además estamos sensibilizando sobre la importancia de atender el uso del cinturón, tener un adecuado equipo de carreteras a bordo del vehículo, evitar conducir en estado de embriaguez y revisar muy bien el auto antes de viajar”, explicó Mendoza.

Otro de los frentes que se atienden en esta campaña está orientado a las personas que llegan a la ciudad, a quienes se sensibiliza para que sus momentos de esparcimiento sean felices y sin problemas, principalmente en las playas.

“Hacemos un llamado a los bañistas para que atiendan las observaciones del cuerpo de guardavidas, que detecten las señales de aquellas playas que pueden ser peligrosas y que no están aptas para el baño de las personas”, dijo Mendoza.

La funcionaria recalcó la importancia de que las personas tenga a la mano los números de emergencia de las diferentes entidades, para estar alerta ante cualquier situación y avisar lo más pronto posible en caso de que se presente alguna emergencia.

“Con ello buscamos que todos puedan tener una Navidad y un fin de año seguro, y que las personas puedan disfrutar de la ciudad”, dijo.

Respecto al tema de los incendios explicó que está en marcha otra campaña para sensibilizar a las personas sobre la necesidad que se atiendan las recomendaciones del Comité Distrital de Riesgo. “El Ideam ha manifestado que este año hay Fenómeno del Niño, por lo tanto, en el Caribe pueden darse incendios o desabastecimiento de agua”.

La idea es evitar prácticas como quema de árboles o basuras, fogatas y otras quemas que se pueda propagar, ya que hay sequía y aumento de las temperaturas. “Es importante que no dejen encendidos aparatos electrónicos si se va de viaje por largo tiempo, que no dejen encendidas veladoras, para evitar incendios ni dejar solos a los menores, cuidar el agua y en cuanto a la salud usar bloqueador solar, hidratarse y no exponerse a la luz solar entre las 10 am y las 4:00 p.m. cuando las radiaciones solares son mucho más altas”, puntualizó Mendoza.