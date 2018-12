Habitantes ubicados cerca del intercambiador Fátima, se están quejando

Según denuncias hechas por los habitantes de barrios cercanos al intercambiador Fátima, la obra está presentando fallas y hace casi 15 días ese puente se bajó unos ocho centímetros. Yuber López, un poblador de la zona explicó a Caracol Radio.

“Hace unos días que llovió observamos que el puente presenta un peralte o desnivel y además vimos que a la infraestructura le quitaron los andamios y se bajó más o menos unos 8 centímetros y esta es la hora y la obra está paralizada, los obreros vienen pero no trabajan”.

Asimismo López recalcó que esta obra los tiene incomunicados, pues al lugar no llega el transporte y no tener el acceso de nada les ha afectado en gran totalidad el comercio, pues según él, al menos unos 15 establecimientos que se dedicaban al mantenimiento de vehículos han cerrado.

De acuerdo con esto y en contacto con Edgard Rojas, secretario de infraestructura de Floridablanca, en la obra sí se están ejecutando acciones para agilizar su entrega, al mismo tiempo, el funcionario desmintió los rumores que hay en la comunidad sobre el mal estado de la misma.

“La obra no se ha detenido ni un solo días, en este momento por ejemplo estamos removiendo un talud en el sector occidental y hay actividades día a día. Yo no sé de dónde está saliendo ese rumor de los materiales y la calidad y que vienen de otras ciudades. Yo lo que le digo a la comunidad es que no crea todo lo que por ahí se dice”, precisó el funcionario.