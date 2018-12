Tras las rejas exjuez y abogados del “cartel de las pensiones”

El exjuez 14 laboral del circuito Juan Carlos Correa Olaya y los abogados Maryorie Sofía de la Hoz Peña, Zirina Viviana Galezzo Bolívar y José Ulises Torres Narváez, fueron cobijados con medida privativa de libertad porque presuntamente se apropiaron de más de 3 mil millones de pesos.

Según las indagaciones los procesados que fueron capturados el pasado 6 de diciembre habrían concertado bajo el liderazgo de Maryorie de la Hoz y Zirina Galezzo para cometer delitos encaminados a defraudar el patrimonio de Colpensiones.

La Fiscalía aseguró que tiene posible material probatorio que demostraría que una vez los procesos eran redireccionados hacia el exjuez Juan Carlos Correa Olaya en el año 2013, este no valoró el material probatorio, no decretó las pruebas pendientes y, a pesar de no tener elementos suficientes de juicio, falló los procesos y reconoció millonarias pensiones sin que los demandantes tuvieran derecho.

También se investigan el asesinato de los pensionados Manuel María Steel Suárez y Néstor Carlos Serrano Henríquez, quienes fueron víctimas de atentado, meses después que los abogados cobraran los millonarios recursos, pero no la entregaran a los beneficiados.