Amenazan a concejal que denunció plagio en proyecto de presupuesto de Turbo

Jimmy Orjuela García, concejal de Turbo por el Partido de la U, recibió un panfleto donde lo amenazan por las molestias que está generando con sus denuncias en el recinto de esta corporación.

El concejal asegura que empezó a recibir las amenazas luego de denunciar que en el concejo se intentó aprobar el proyecto de presupuesto copiado de la ciudad de Cartagena.

“Después del proyecto de Turbo de Indias (como nombraron el texto del presupuesto), comencé a recibir llamadas donde me insultaban y me decían que me quedara callado porque estoy perjudicando a todo el pueblo” detalló el concejal Orjuela García.

Los videos de las cámaras de seguridad del concejo de Tubo ya están en poder de la policía para adelantar las investigaciones.