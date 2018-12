Comunidad de Gramalote pide agilizar reconstrucción

Muchos de los habitantes que tuvieron que salir de sus viviendas el 17 de diciembre del 2010 ante el rugido de la tierra que arraso el casco urbano de Gramalote, nunca pensaron que tuvieran que esperar tantos años para poder recuperar sus terrenos y que el gobierno cumpliera con la reconstrucción.

Varios factores han sido los que han influido para que no se tenga un pronto resultado como la definición del terreno donde se haría el reasentamiento, hasta la contratación y el difícil acceso donde finalmente se estableció el nuevo casco urbano después de ocho años.

Luís Alfredo Martínez Chía quien lidera la veeduría ciudadana por la reconstrucción de Gramalote, le dijo a Caracol Radio que obras comunales como el coliseo deportivo, la cancha de futbol, la casa del adulto mayor y varias viviendas se mantiene en incertidumbre al avanzar los meses y no verlas construidas.

“Falta diseño urbanístico, falta la construcción de equipamientos pendientes que están en el tintero y vemos que se han ejecutado una gran cantidad de dinero pero no se le cumplió a Gramalote en su totalidad, tan solo un 70% está construido y es lo que nos preocupa a toda la comunidad porque muchas viviendas no avanzan, no sé cuál será la repuesta porque tenemos un gobierno nuevo y no sabemos cuál sea la proyección que se tenga a través del operador. Fueron ocho años de espera y reuniones, ejecuciones inconclusas y ese es el resultado que tenemos” dijo el veedor.

Martínez Chía indicó que son alrededor de 100 viviendas las que aún no se conoce su futuro y que muchos de los diseños urbanísticos aún están sin conocerse por la comunidad.

El Fondo de Adaptación encargado de la reconstrucción ha afirmado que se ha avanzado con los cronogramas establecidos y que se esperan culminar en los próximos meses las obras faltantes.