Concejo de Cartagena estudia prórroga al contrato de alumbrado público

En el marco de las sesiones extras del Concejo de Cartagena se realizó la primera audiencia pública del proyecto de Acuerdo 140 autoría del ente territorial, cuyo principal objetivo es lograr que se adicionen recursos hasta por doce meses para la concesión vial, situación que permitiría la extensión del negocio en principio, por un año.

La jornada transcurrió con la intervención de varios actores políticos de la ciudad, entre ellos el ex cabildante y profesor universitario, David Múnera Cavadía, quien sostuvo que el Alcalde Mayor de esta capital, representó legalmente a la concesión en años anteriores, y llamó la atención de la Procuraduría para que revise la actuación del mandatario.

“El alcalde hizo las consultas y la procuradora delegada no aceptó el impedimento, el alcalde fue empleado hace mucho tiempo, lo que no queremos es que se engañe a la opinión pública y por eso me vi obligado a mostrar el documento”, precisó el cabildante Óscar Marín, quién presidirá la corporación el año 2019.

Por su parte para el abogado y veedor Héctor Pérez Fernández, el concesionario del alumbrado público debe devolver 50 mil millones de pesos al Distrito de Cartagena, ya que el desequilibrio económico es favorable a la alcaldía. “Cuando el concesionario cobró al inicio una TIR del 57.9 por ciento, luego bajó sustancialmente a un 27.5 por ciento, totalmente desfasada y elevada, hasta el punto que los expertos de la CREG determinaron que la máxima TIR a cobrar por inversiones es de 13.9 por ciento, mediante la resolución 123 de 2011”, sostuvo el jurista.



Al respecto, es el órgano coadministrador quien deberá decidir hasta el 30 de diciembre cuando culminan las extras, si es conveniente y legal darle continuidad a la concesión para seguir iluminando calles y áreas públicas en la heroica.