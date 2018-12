Denuncian presunta agresión policial en Cartagena

Un presunto abuso policial que involucra a una joven de 21 años se registró en la Av. Daniel Lemaitre del centro de Cartagena, cuando al parecer efectivos que patrullaban la zona habrían agredido en las piernas y la cabeza con un bolillo, a la habitante de calle que dormía en el sector de la Matuna.

"Yo me estoy comiendo una empanada y la muchacha estaba durmiendo ahí porque tenía dolores en la pierna, cuando llegan los patrulleros le dicen que se levante y algunas personas le manifestaron que la dejara quieta porque estaba mal y el Policía dijo ustedes no se metan; fue cuando los patrulleros se bajaron y comenzaron a agredirla enseguida. Le dieron palo y trompa’ sin importar que no opuso resistencia", expresó Ricardo González, un vendedor de la zona.

El hecho generó aglomeración y voces de rechazo en decenas de transeúntes quienes reclamaron airadamente la conducta del uniformado que según algunas personas, abandonó de forma rápida el lugar de la situación. Luego de estar más de diez minutos votando sangre en plena vía pública, una ambulancia llegó a atender el incidente y condujo la herida hasta un centro asistencial.

Hasta el momento no se conoce un comunicado oficial por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena refiriéndose al tema.