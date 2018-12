Hasta 3 horas de trancón para entrar a Boyacá por iluminación navideña

El número de visitantes al alumbrado navideño del monumento del Puente de Boyacá, sobre la vía Bogotá-Tunja, se duplicó en esta temporada decembrina del 2018.

Se estima que alrededor de 150.000 vehículos visitaron el sitio histórico, algo positivo para la región, pero que al parecer no se habría previsto del todo.

La situación indigna a varios de los turistas y/o viajeros que tienen que retrasar su viaje, debido a que en ese punto de la carretera, tienen que esperar entre 2 y más de 3 horas para ingresar al lugar adornado de luces de navidad, o para poder cruzar por el sector, si van de paso para otras localidades del centro de Boyacá.

“Le solicitamos a quienes corresponda que revisen cómo están realizando sus operativos de control de la movilidad, no puede ser posible que yo venga desde Bogotá hasta Tunja, y no pueda llegar a mi destino en el tiempo estimado porque en el Puente de Boyacá no están garantizando el flujo de vehículos efectivamente”, sostuvo Edwin Pinzón, uno conductor de un bus de servicio interdepartamental.

Los turistas también se quejaron en Caracol Radio: “cómo es posible que vengo de Antioquia, con mi familia, a visitar el Puente de Boyacá porque nos dijeron que es un atractivo hermoso con sus luces navideñas, y nos quedamos 3 horas y media en un trancón sobre la vía. Es el colmo”, mencionó la visitante Elvira Londoño.

Otros visitantes que no querían precisamente quedarse en el Puente de Boyacá, también se quejaron: “venimos del departamento del Huila, en varios carros particulares con amigos que vienen de Australia. Íbamos con destino a varios pueblitos, y no pudimos cruzar, fue imposible, nos devolvimos a Bogotá y cancelamos el paseo por esa región”, mencionó Clara Luz Andrade, turista.

Un operador logístico contratado por la gobernación de Boyacá, y la Policía Nacional, son los responsables de organizar el tráfico en esa zona. La comandante de la Policía Metropolitana coronel María Emma Caro, no desconoció las dificultades en el sector, y respondió a los reclamos de los visitantes.

“Por este tipo de quejas, nos reunimos con el operador y representantes de la gobernación de Boyacá. Evaluamos que en efecto es indispensable realizar varios ajustes a este operativo de control, y lo vamos a implementar desde ya, y sobre todo cambiaremos de plan el próximo viernes 21 de diciembre, día en el que estimamos que aumentan exponencialmente los turistas en esta región. Organizaremos mejor a los conductores y les daremos una ubicación mucho más estratégica para superar esta contingencia”, sostuvo la oficial.

Agregó que “le pedimos a todos nuestros turistas llenarse de mucha comprensión y paciencia si buscan ingresar al Puente de Boyacá, todos estamos trabajando para que puedan disfrutar de todos nuestros atractivos. Y si van de paso, les que tomen el costado izquierdo de la vía Bogotá-Tunja para que no se generen estas congestiones, y pueda por ese carril fluir el paso para quienes no van a ingresar al monumento. Allí estaremos visibilizando más a nuestras unidades, para que el trafico fluya mucho mejor”.

Las autoridades se comprometieron a aplicar un mejor y nuevo dispositivo de tránsito en la zona, y a evaluar cada tercer día su efectividad, así como a corregir lo que no esté fallando en este tema, y además, a habilitar más zonas de parqueo que por ahora solo están disponibles para 600 vehículos.

Hay que decir que el Puente de Boyacá es uno de los atractivos obligados durante esta navidad, ya que se ha decorado con alrededor de 3.800 bombillos, además de tener espacios para disfrutar de la gastronomía boyacense dentro del sitio histórico.

Se espera que los ajustes adoptados por el operador logístico y por las autoridades de tránsito funcionen, para que no aumenten las quejas en esta navidad en el emblemático Puente de Boyacá.